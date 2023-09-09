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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Крю Александра
Форест Грин - Крю Александра: обзор матча 09 сентября 2023
Форест Грин
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Крю Александра
35'
Р. Браун
49'
C. Long
60'
К. Бейкер-Ричардсон
69'
К. Бейкер-Ричардсон
82'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Крю Александра
82'
ГОЛ! 1:4!
Э. Невитт
Пас отдал
C. Long
76'
Замена
O. Lunt
️️️️
Д. Пауэлл
75'
Замена
Э. Невитт
️️️️
Р. Адебизи
75'
Замена
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
Желтая карточка
Д. Джонсон
74'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Т. Дини
72'
Замена
M. Stevens
️️️️
М. Тэйлор
72'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
H. Bunker
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
М. Деметриу
Желтая карточка
H. Bunker
68'
64'
Желтая карточка
Х. Дэвис
63'
Замена
Д. Уайт
️️️️
J. Tabiner
60'
ГОЛ! 1:2!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
J. Tabiner
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Р. Браун
54'
Желтая карточка
J. Robson
53'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Каджи
53'
49'
ГОЛ! 1:1!
C. Long
Желтая карточка
Т. Дини
46'
46'
Замена
Р. Куни
️️️️
А. Роу
ГОЛ! 1:0!
Р. Браун
Пас отдал
Р. Уэлч
35'
18'
Желтая карточка
Л. Оффорд
11'
Желтая карточка
J. Tabiner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Рис Браун
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
3-1-2-4
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
2
Уэлч
4
Каджи
10
Браун
16
14
Дини
3
7
9
Тэйлор
3-2-5
1
Дэвис
3
Адебизи
6
Оффорд
6
11
11
Роу
9
5
Деметриу
8
Томас
23
Пауэлл
19
Бейкер-Ричардсон
10
Браун
4
Джонсон
4
Джонсон
10
Браун
4
Каджи
25
Дабо
25
Дабо
4
Каджи
16
21
Йенкс
21
Йенкс
16
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
14
Дини
14
Омотойе
14
Омотойе
14
Дини
11
Роу
2
Куни
2
Куни
11
Роу
23
Пауэлл
19
19
23
Пауэлл
11
10
Уайт
10
Уайт
11
3
Адебизи
20
Невитт
20
Невитт
3
Адебизи
Остались в запасе
Форест Грин
Крю Александра
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Форест Грин - Крю Александра
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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