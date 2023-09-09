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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Бельгия
Азербайджан - Бельгия: обзор матча 09 сентября 2023
Азербайджан
09.09.2023, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
38'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Бельгия
90'
+3
Желтая карточка
М. Батшуайи
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Доку
Замена
Y. Nabiyev
️️️️
Э. Джафаргулиев
86'
84'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Я. Карраско
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Д. Диниев
84'
79'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Р. Шейдаев
78'
66'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
66'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Й. Бакайоко
66'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
М. Эмрели
️️️️
Т. Байрамов
62'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Р. Дадашов
62'
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Пас отдал
Й. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Уго Сике
ПЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
4
Мустафазаде
4
Маммадов
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
5
Кривоцюк
11
Шейдаев
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
4-1-1-3-1
1
Кастелс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
24
Онана
8
Тилеманс
19
Бакайоко
10
Троссард
11
Карраско
9
Лукаку
7
Диниев
19
Озобич
19
Озобич
7
Диниев
9
Дадашов
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
0
0
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
10
Эмрели
10
Эмрели
7
Байрамов
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
10
Троссард
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Троссард
19
Бакайоко
11
Доку
11
Доку
19
Бакайоко
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
11
Карраско
11
Опенда
11
Опенда
11
Карраско
Остались в запасе
Азербайджан
Бельгия
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Уго Сике
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Уго Сике
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Азербайджан - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
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