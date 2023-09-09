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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Беларусь
Андорра - Беларусь: обзор матча 09 сентября 2023
Андорра
09.09.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Беларусь
Замена
И. Лима
️️️️
А. Росас
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Игнатович
88'
Замена
В. Малькевич
️️️️
К. Печенин
Замена
️️️️
Ж. Алаез
84'
Желтая карточка
М. Ребес
81'
80'
Замена
И. Бахар
️️️️
А. Концевой
76'
Желтая карточка
В. Морозов
65'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Лисакович
65'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Быков
Замена
И. Фернандес
️️️️
А. Мартинес
59'
Замена
М. Ребес
️️️️
М. Виейра
59'
Замена
Э. Валес
️️️️
М. Пужоль
59'
57'
Желтая карточка
В. Лисакович
Желтая карточка
М. Пужоль
51'
49'
Желтая карточка
С. Политевич
30'
Желтая карточка
М. Эбонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Никита Корзун
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
0
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
18
Владислав Морозов
ЦФ
3-5-2
12
Альварес
3
Алаведра
5
Льовера
15
Сан Николас
17
Сервос
7
Пужоль
3
Валес
8
Виейра
14
Алаез
11
Росас
7
Мартинес
4-3-1-2
12
Плотников
5
Поляков
20
Волков
6
Политевич
2
Печенин
15
Корзун
8
Савицкий
7
Быков
9
Эбонг
0
Концевой
17
Лисакович
8
Виейра
4
Ребес
4
Ребес
8
Виейра
11
Росас
6
Лима
6
Лима
11
Росас
7
Пужоль
8
Валес
8
Валес
7
Пужоль
7
Мартинес
20
Фернандес
20
Фернандес
7
Мартинес
2
Печенин
18
Малькевич
18
Малькевич
2
Печенин
0
Концевой
10
Бахар
10
Бахар
0
Концевой
7
Быков
19
Ковалев
19
Ковалев
7
Быков
17
Лисакович
18
Морозов
18
Морозов
17
Лисакович
Остались в запасе
Андорра
Беларусь
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Куку
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Куку
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Андорра - Беларусь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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