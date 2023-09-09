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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Транмер
Колчестер Юнайтед - Транмер: обзор матча 09 сентября 2023
Колчестер Юнайтед
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Транмер
11'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Транмер
90'
+2
Замена
Р. Аптер
️️️️
К. Моррис
Замена
J. Akinde
️️️️
Д. Тэйлор
83'
Замена
У. Гринидж
️️️️
A. Kazeem
83'
Замена
М. Бандейра
️️️️
А. Рид
71'
71'
Замена
C. Wood
️️️️
S. Taylor
71'
Замена
J. Hawkes
️️️️
R. Hendry
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
56'
55'
Замена
R. McAlear
️️️️
K. Dennis
Желтая карточка
С. Товид
45'
+1
45'
Желтая карточка
C. Jennings
39'
Желтая карточка
Т. Дэвис
28'
Желтая карточка
R. Hendry
Желтая карточка
C. Hall
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тэйлор
Пас отдал
А. Рид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
5
Том Дэвис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
Транмер
21
Josh Hawkes
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
1-2-5
1
Гудман
30
5
8
Макгихан
14
9
Тэйлор
34
Товид
11
Феврье
16
Рид
2-1-5
21
5
Дэвис
24
9
4
36
18
Моррис
16
Мерри
30
22
Гринидж
22
Гринидж
30
16
Рид
40
Бандейра
40
Бандейра
16
Рид
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
24
21
21
24
9
42
42
9
32
23
23
32
18
Моррис
30
Аптер
30
Аптер
18
Моррис
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Транмер
1
Tom Smith
ВР
31
Donnell Thomas
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
31
Donnell Thomas
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Остались в запасе
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Транмер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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Колчестер Юнайтед
Транмер
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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