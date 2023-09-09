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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Ньюпорт Каунти
Кроули Таун - Ньюпорт Каунти: обзор матча 09 сентября 2023
Кроули Таун
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
6'
Н. Царулла
54'
A. Campbell
67'
A. Campbell
79'
Б. Глэдвин
10'
О. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
J. Williams
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
О. Богль
Замена
J. Roles
️️️️
Б. Глэдвин
86'
83'
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
Д. Кларк
Замена
R. Khaleel
️️️️
R. Darcy
83'
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
83'
Замена
H. Forster
️️️️
L. Maguire
83'
ГОЛ! 4:1!
Б. Глэдвин
Пас отдал
Л. Келли
79'
75'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
Ш. МакЛафлин
74'
Замена
N. Wood
️️️️
Г. Чарсли
ГОЛ! 3:1!
A. Campbell
Пас отдал
Н. Царулла
67'
Желтая карточка
A. Campbell
64'
58'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Б. Моррис
ГОЛ! 2:1!
A. Campbell
54'
Замена
T. Johnson
️️️️
H. Ransom
46'
10'
ГОЛ! 1:1!
О. Богль
ГОЛ! 1:0!
Н. Царулла
Пас отдал
A. Campbell
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
3
Adam Lewis
ЦП
11
James Waite
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
8
Брин Моррис
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
3-2-1-4
34
5
5
12
Райт
49
26
7
Глэдвин
9
Орси
28
4
Келли
25
Царулла
3-1-5
21
МакЛафлин
11
3
9
Эванс
5
Кларк
9
Богль
7
Чарсли
17
23
49
27
27
49
28
17
17
28
5
23
23
5
5
7
7
5
7
Глэдвин
11
11
7
Глэдвин
5
Кларк
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
5
Кларк
8
Моррис
33
33
8
Моррис
21
МакЛафлин
27
Пэйн
27
Пэйн
21
МакЛафлин
7
Чарсли
7
7
7
Чарсли
Остались в запасе
Кроули Таун
Ньюпорт Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
Главный тренер
Скотт Линдси
15
Josh Seberry
ЦЗ
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Кроули Таун - Ньюпорт Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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