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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Саттон Юнайтед
Суиндон Таун - Саттон Юнайтед: обзор матча 09 сентября 2023
Суиндон Таун
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
5 : 3
Завершен
Саттон Юнайтед
5'
J. Young
16'
Д. Кен
23'
J. Young
66'
Д. Кемп
87'
R. Hepburn-Murphy
34'
К. Клэй
40'
B. Goodliffe
77'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Саттон Юнайтед
90'
+8
Желтая карточка
B. Goodliffe
88'
Замена
С. Кашкет
️️️️
O. Patrick
ГОЛ! 5:3!
R. Hepburn-Murphy
Пас отдал
Ф. Блэйк-Трейси
87'
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
85'
Замена
H. Minturn
️️️️
G. McEachran
85'
80'
Замена
H. Beautyman
️️️️
К. Клэй
80'
Замена
R. Jackson
️️️️
Д. Киззи
77'
ГОЛ! 4:3!
Г. Смит
74'
Желтая карточка
R. Milsom
ГОЛ! 4:2!
Д. Кемп
Пас отдал
R. Hepburn-Murphy
66'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Ч. Остин
64'
Замена
T. Shade
️️️️
Д. Кен
63'
63'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Э. О'Брайен
63'
Замена
L. Angol
️️️️
Д. Коли
40'
ГОЛ! 3:2!
B. Goodliffe
Пас отдал
Г. Смит
34'
ГОЛ! 3:1!
К. Клэй
Пас отдал
Э. О'Брайен
ГОЛ! 3:0!
J. Young
Пас отдал
Ч. Остин
23'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кен
Пас отдал
Д. Кемп
16'
ГОЛ! 1:0!
J. Young
Пас отдал
Ч. Остин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
16
Benn Ward
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
42
Josh Keyes
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
7
Harry Beautyman
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
1-3-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
12
20
16
Кен
10
Кемп
33
Хаттон
32
Остин
20
19
2
Годвин-Малифе
4-2-5
24
6
5
30
Киззи
7
Коли
11
1
16
Клэй
10
Смит
11
48
О'Брайен
20
31
31
20
32
Остин
29
29
32
Остин
16
Кен
17
17
16
Кен
16
Клэй
7
7
16
Клэй
48
О'Брайен
19
Перейра
19
Перейра
48
О'Брайен
11
20
Кашкет
20
Кашкет
11
30
Киззи
23
23
30
Киззи
7
Коли
9
9
7
Коли
Остались в запасе
Суиндон Таун
Саттон Юнайтед
12
Льюис Уорд
ВР
16
Benn Ward
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
42
Josh Keyes
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Дин Бузанис
ВР
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
16
Benn Ward
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
42
Josh Keyes
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Суиндон Таун - Саттон Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
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2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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