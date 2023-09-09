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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Уолсолл
Солфорд Сити - Уолсолл: обзор матча 09 сентября 2023
Солфорд Сити
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Уолсолл
15'
M. Smith
59'
F. Draper
77'
О. МакЭнти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Уолсолл
85'
Замена
H. Williams
️️️️
Д. Дэниелс
Замена
M. Dackers
️️️️
O. Ashley
84'
77'
ГОЛ! 1:2!
О. МакЭнти
75'
Желтая карточка
R. Stirk
Желтая карточка
O. Ashley
75'
Замена
R. Watson
️️️️
D. John
65'
Замена
K. Berkoe
️️️️
C. McAleny
65'
59'
ГОЛ! 1:1!
F. Draper
Пас отдал
О. МакЭнти
Желтая карточка
С. Маллан
56'
46'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Д. Мэтт
46'
Замена
А. Оте
️️️️
D. Okagbue
ГОЛ! 1:0!
M. Smith
Пас отдал
O. Ashley
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
2-5-1-3
16
Тилт
2
Ингрэм
3
42
14
Маллан
6
8
11
Макленнан
14
17
21
4-5
5
Дэниелс
26
12
Фоулкс
6
МакЭнти
6
9
Мэтт
34
21
Хатчинсон
8
14
11
11
14
6
9
9
6
3
44
44
3
5
Дэниелс
24
24
5
Дэниелс
9
Мэтт
26
Тирни
26
Тирни
9
Мэтт
26
15
Оте
15
Оте
26
Остались в запасе
Солфорд Сити
Уолсолл
24
Tosin Olopade
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Jackson Smith
ВР
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Солфорд Сити - Уолсолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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