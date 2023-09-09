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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Стокпорт Каунти
Уимблдон - Стокпорт Каунти: обзор матча 09 сентября 2023
Уимблдон
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
32'
Д. Дэвисон
51'
Л. Барри
63'
W. Collar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Стокпорт Каунти
90'
+2
Замена
О. Бэйли
️️️️
Л. Барри
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
80'
Замена
E. Sutcliffe
️️️️
A. Pearce
79'
68'
Желтая карточка
A. Wright
Замена
M. Williams
️️️️
Г. Пелл
67'
Замена
J. Currie
️️️️
C. Lakin
67'
Замена
О. Бугиль
️️️️
L. Brown
67'
63'
ГОЛ! 1:2!
W. Collar
Пас отдал
Л. Барри
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Барри
51'
Замена
A. Wright
️️️️
A. Pond
Желтая карточка
L. Brown
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
R. Croasdale
Желтая карточка
Д. Дэвисон
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвисон
Пас отдал
Д. Тилли
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Стокпорт Каунти
15
Alfie Pond
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
1
Bobby Jones
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
3-2-5
1
Басс
33
15
6
7
6
7
Пелл
3
7
Тилли
8
13
Дэвисон
2-2-5
15
5
14
25
Пауэлл
5
19
11
Барри
10
18
15
25
25
15
8
26
26
8
7
Пелл
27
27
7
Пелл
7
29
29
7
3
9
Бугиль
9
Бугиль
3
15
4
4
15
11
Барри
27
Бэйли
27
Бэйли
11
Барри
Остались в запасе
Уимблдон
Стокпорт Каунти
33
Никола Цанев
ВР
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
13
Джордан Смит
ВР
1
Bobby Jones
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
17
Ryan Mclean
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
1
Bobby Jones
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Уимблдон - Стокпорт Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
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1 мая
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