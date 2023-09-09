Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Ноттс Каунти
Милтон Кинс Донс - Ноттс Каунти: обзор матча 09 сентября 2023
Милтон Кинс Донс
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
46'
Д. Харви
66'
K. Cameron
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Ноттс Каунти
Желтая карточка
Т. Смит
90'
+1
79'
Замена
J. O'Brien
️️️️
S. Austin
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
78'
Замена
J. Payne
️️️️
Д. Леко
67'
Замена
E. Harrison
️️️️
Д. Девой
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
K. Cameron
Замена
J. Tomlinson
️️️️
Д. Харви
66'
58'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Chicksen
58'
Замена
A. Baldwin
️️️️
C. Rawlinson
ГОЛ! 1:0!
Д. Харви
Пас отдал
И. Робсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доусон Девой
АП
22
Кэмерон Норман
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Ноттс Каунти
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
3-1-1-5
1
3
Харви
16
О'Хора
5
Такер
7
Робсон
10
Девой
17
Леко
21
Дин
8
Гилби
15
Смит
22
Норман
4-4-3
2
4
15
5
15
Босток
18
7
Кроули
23
26
8
9
3
Харви
4
4
3
Харви
17
Леко
10
10
17
Леко
10
Девой
19
19
10
Девой
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
15
13
13
15
5
15
15
5
8
6
6
8
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Ноттс Каунти
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
21
Sam Slocombe
ВР
16
Oliver Tipton
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
16
Oliver Tipton
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ноттс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Ноттс Каунти
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+