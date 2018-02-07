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    Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»

    Состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между валлийским «Суонси» и «Ноттс Каунти». Разгромная победа досталась «лебедям». Дублями отметились Натан Дайер и Тэмми Абрахам.

    Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.

    Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка

    Суонси – Ноттс Каунти – 8:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 18; 2:0 – Дайер, 20; 3:0 – Дайер, 30; 3:1 – Хасин, 35; 4:1 – Абрахам, 45+3; 5:1 – Ноутон, 53; 6:1 – Раутледж, 57; 7:1 – Кэррол, 65; 8:1 – Джеймс, 82.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 00:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 февраля 2018, 05:26

      Стоило в первом матче сыграть в ничью!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      КБ из 51 рега 7 февраля 2018, 01:07

      Вот это психанули)

      2
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