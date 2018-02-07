Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»

Состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между валлийским «Суонси» и «Ноттс Каунти». Разгромная победа досталась «лебедям». Дублями отметились Натан Дайер и Тэмми Абрахам.

Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка

Суонси – Ноттс Каунти – 8:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Абрахам, 18; 2:0 – Дайер, 20; 3:0 – Дайер, 30; 3:1 – Хасин, 35; 4:1 – Абрахам, 45+3; 5:1 – Ноутон, 53; 6:1 – Раутледж, 57; 7:1 – Кэррол, 65; 8:1 – Джеймс, 82.

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