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Суонси - Ноттс Каунти

06.02.2018, Вторник, 23:05 мск Суонси, стадион Либерти Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Суонси - Ноттс Каунти
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
27 января, суббота 18:00 Ноттс Каунти 1:1 Суонси
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