Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 1/16 финала Кубка Англии. Ведомый Дэвидом Мойесом лондонский «Вест Хэм» в гостях уступил «Уигану», представляющему Лигу 1. «Молотобойцы» заканчивали встречу в меньшинстве.

    В матче клубов АПЛ «Саутгемптон» прошел «Уотфорд». «Святым» помог гол, забитый в дебюте встречи.

    Кубок Англии. 1/16 финала

    Мидлсбро – Брайтон – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мюррей, 90+1.

    Ноттс Каунти – Суонси – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нарсингх, 45; 1:1 – Стид, 62.

    Саутгемптон – Уотфорд – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стивенс, 4.

    Уиган – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Григг, 7; 2:0 – Григг, 62 (с пенальти).

    Удаления: нет – Масуаку, 49.

    Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мунье, 21; 1:1 – Юткевич, 54.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11