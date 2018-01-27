Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 1/16 финала Кубка Англии. Ведомый Дэвидом Мойесом лондонский «Вест Хэм» в гостях уступил «Уигану», представляющему Лигу 1. «Молотобойцы» заканчивали встречу в меньшинстве.
В матче клубов АПЛ «Саутгемптон» прошел «Уотфорд». «Святым» помог гол, забитый в дебюте встречи.
Кубок Англии. 1/16 финала
Мидлсбро – Брайтон – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мюррей, 90+1.
Ноттс Каунти – Суонси – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Нарсингх, 45; 1:1 – Стид, 62.
Саутгемптон – Уотфорд – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Стивенс, 4.
Голы: 1:0 – Григг, 7; 2:0 – Григг, 62 (с пенальти).
Удаления: нет – Масуаку, 49.
Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мунье, 21; 1:1 – Юткевич, 54.
Источник: Бомбардир.ру