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Ноттс Каунти - Суонси

27.01.2018, Суббота, 18:00 мск Ноттингем, стадион Мидоу Лэйн Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Ноттс Каунти - Суонси
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