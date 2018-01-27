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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттс Каунти - Суонси
Ноттс Каунти - Суонси: обзор матча 27 января 2018
Ноттс Каунти
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Суонси
45'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттс Каунти - Суонси
Желтая карточка
Д. Грант
84'
55'
Желтая карточка
К. Нордфельдт
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нарсинг
Пас отдал
К. Сун-Юн
22'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Начало матча
Статистика матча Ноттс Каунти - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
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- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
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