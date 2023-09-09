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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Донкастер Роверс
Рексхэм - Донкастер Роверс: обзор матча 09 сентября 2023
Рексхэм
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
38'
L. Young
88'
E. Lee
52'
М. Фаал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Донкастер Роверс
90'
+9
Желтая карточка
Т. Андерсон
ГОЛ! 2:1!
E. Lee
Пас отдал
Д. Эванс
88'
Замена
С. Флетчер
️️️️
L. McAlinden
82'
Замена
Д. Эванс
️️️️
O. Palmer
82'
80'
Желтая карточка
J. Senior
Желтая карточка
T. O'Connor
79'
77'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
62'
Замена
T. Nixon
️️️️
J. Olowu
Замена
П. Маллин
️️️️
С. Долби
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Фаал
Пас отдал
Д. Айронсайд
47'
Желтая карточка
J. Olowu
ГОЛ! 1:0!
L. Young
Пас отдал
R. Barnett
38'
Замена
M. Cleworth
️️️️
A. Hayden
31'
Желтая карточка
E. Lee
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
2-2-5
33
5
19
6
6
4
28
10
Долби
18
6
1-5
5
8
9
Фаал
9
Айронсайд
23
10
6
4
4
6
28
12
Эванс
12
Эванс
28
11
26
Флетчер
26
Флетчер
11
10
Долби
10
Маллин
10
Маллин
10
Долби
5
16
16
5
43
21
21
43
Остались в запасе
Рексхэм
Донкастер Роверс
13
Артур Оконкво
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
24
James Jones
ЦФ
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Рексхэм - Донкастер Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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