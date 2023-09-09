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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Гримсби Таун
Брэдфорд Сити - Гримсби Таун: обзор матча 09 сентября 2023
Брэдфорд Сити
09.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
89'
A. Gilliead
43'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Гримсби Таун
Желтая карточка
C. Afoka
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
A. Gilliead
Пас отдал
B. Pointon
89'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
С. Стаббс
85'
Замена
E. Osadebe
️️️️
Д. Уокер
83'
79'
Замена
Р. Пайк
️️️️
A. Eisa
73'
Замена
М. Эфете
️️️️
D. Amos
Замена
C. Afoka
️️️️
M. Derbyshire
67'
53'
Желтая карточка
K. Conteh
Замена
R. Tulloch
️️️️
К. МакДональд
46'
Замена
A. Gilliead
️️️️
C. Kelly
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роуз
Пас отдал
T. Mullarkey
34'
Желтая карточка
D. Amos
32'
Желтая карточка
H. Rodgers
8'
Желтая карточка
A. Eisa
Желтая карточка
C. Kelly
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Брэдфорд Сити
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
2-1-1-5
21
Льюис
6
Стаббс
12
Ричардс
29
МакДональд
21
Смолвуд
27
17
5
2
23
3-3-1-3
1
Иствуд
5
31
44
22
8
15
14
Гауа
22
32
Роуз
7
6
Стаббс
3
Томкинсон
3
Томкинсон
6
Стаббс
7
Уокер
6
6
7
Уокер
17
17
17
17
27
37
37
27
29
МакДональд
77
77
29
МакДональд
22
24
Эфете
24
Эфете
22
7
15
Пайк
15
Пайк
7
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Гримсби Таун
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Брэдфорд Сити - Гримсби Таун
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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