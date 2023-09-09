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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Карлайл Юнайтед
Стивенидж - Карлайл Юнайтед: обзор матча 09 сентября 2023
Стивенидж
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Карлайл Юнайтед
15'
Д. Рид
75'
Д. Рид
20'
Ш. Магуайр
90'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Карлайл Юнайтед
Замена
E. List
️️️️
Д. Рид
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гарнер
Пас отдал
O. Moxon
84'
Замена
Л. Планж
️️️️
C. Anthony Guy
83'
Желтая карточка
C. Anthony Guy
Замена
B. Thompson
️️️️
Л. Томпсон
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рид
Пас отдал
Д. Робертс
75'
Желтая карточка
Д. Робертс
72'
57'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
J. Kayode
57'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
56'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Gibson
Замена
К. Хеммингс
️️️️
Ч. Макнил
46'
Желтая карточка
Ч. Макнил
37'
31'
Желтая карточка
J. Gibson
20'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
J. Armer
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
Пас отдал
К. Пьерджанни
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Стивенидж
41
Rylee Mitchell
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
10
E. List
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-2-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Барнс
4
Томпсон
23
Томпсон
22
Фримен
26
23
Макнил
9
Рид
5
Пьерджанни
11
Робертс
3-1-5
25
22
Бэк
20
6
Лавелл
8
24
Магуайр
22
3
14
8
9
Рид
10
10
9
Рид
23
Томпсон
8
8
23
Томпсон
23
Макнил
15
Хеммингс
15
Хеммингс
23
Макнил
14
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
14
8
7
Планж
7
Планж
8
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
21
14
Гарнер
14
Гарнер
21
Остались в запасе
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
41
Rylee Mitchell
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
41
Rylee Mitchell
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Стивенидж - Карлайл Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Новости команд
Все
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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