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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Италия
Северная Македония - Италия: обзор матча 09 сентября 2023
Северная Македония
09.09.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Италия
81'
Э. Барди
47'
Ч. Иммобиле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Италия
Замена
А. Ильязовски
️️️️
Я. Атанасов
90'
+1
89'
Замена
Д. Распадори
️️️️
С. Тонали
Желтая карточка
И. Алими
88'
82'
Замена
К. Бираги
️️️️
Ф. Димарко
82'
Замена
В. Гнонто
️️️️
М. Дзакканьи
ГОЛ! 1:1!
Э. Барди
81'
80'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Замена
Н. Серафимов
️️️️
В. Муслиу
79'
Травма
В. Муслиу
77'
75'
Желтая карточка
С. Тонали
Замена
И. Алими
️️️️
А. Элези
74'
Замена
Б. Димоски
️️️️
С. Ашковски
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Желтая карточка
Й. Манев
68'
59'
Замена
Д. Скальвини
️️️️
Д. Манчини
58'
Травма
Д. Манчини
47'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
25
Йован Манев
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЛП
3
Стефан Ашковски
ОП
10
Энис Барди
ЦП
21
Яни Атанасов
ЦП
18
Агон Элези
ПП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛП
16
Бриан Кристанте
ОП
8
Сандро Тонали
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
19
Милан Ристовски
ЦП
22
Исник Алими
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-4-1
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
5
Зайков
25
Манев
3
Ашковски
7
Эльмас
10
Барди
21
Атанасов
18
Элези
9
Миовски
4-1-4-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
23
Манчини
6
Бастони
11
Димарко
16
Кристанте
7
Политано
8
Тонали
18
Барелла
20
Дзакканьи
17
Иммобиле
3
Ашковски
24
Димоски
24
Димоски
3
Ашковски
6
Муслиу
4
Серафимов
4
Серафимов
6
Муслиу
21
Атанасов
2
Ильязовски
2
Ильязовски
21
Атанасов
18
Элези
22
Алими
22
Алими
18
Элези
11
Димарко
3
Бираги
3
Бираги
11
Димарко
23
Манчини
3
Скальвини
3
Скальвини
23
Манчини
7
Политано
18
Дзаньоло
18
Дзаньоло
7
Политано
20
Дзакканьи
0
Гнонто
0
Гнонто
20
Дзакканьи
8
Тонали
10
Распадори
10
Распадори
8
Тонали
Остались в запасе
Северная Македония
Италия
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
19
Милан Ристовски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
19
Милан Ристовски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Северная Македония - Италия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Тоше Проески
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