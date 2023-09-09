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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Эйбар
Бургос - Эйбар: обзор матча 09 сентября 2023
Бургос
09.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
65'
К. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Эйбар
90'
+3
Вторая желтая
Х. Беррокаль
Замена
Э. Савельич
️️️️
К. Санчес
89'
86'
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Акетче
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Муньос
80'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
А. Мартин
79'
74'
Замена
М. Сориано
️️️️
Y. Rahmani
74'
Замена
A. Troncho
️️️️
К. Гутьеррес
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
70'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Атьенса
70'
66'
Замена
Кике
️️️️
J. Corpas
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Санчес
65'
62'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
61'
Желтая карточка
Л. Зидан
55'
Желтая карточка
Х. Беррокаль
Желтая карточка
Матос
48'
Желтая карточка
М. Атьенса
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Стоичков
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бургос
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-2-2
13
Каро
6
8
Сьерра
3
Матос
18
20
Атьенса
22
Муньос
16
Санчес
16
Мартин
14
Ниньо
21
4-1-5
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
23
Техеро
6
Альварес
19
Стоичков
19
47
Акетче
17
23
Перейра
16
Санчес
24
Савельич
24
Савельич
16
Санчес
16
Мартин
17
Гонсалес
17
Гонсалес
16
Мартин
20
Атьенса
10
10
20
Атьенса
22
Муньос
17
Родригес
17
Родригес
22
Муньос
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
22
Гутьеррес
29
29
22
Гутьеррес
47
Акетче
12
Венцедор
12
Венцедор
47
Акетче
19
21
Сориано
21
Сориано
19
17
7
Кике
7
Кике
17
Остались в запасе
Бургос
Эйбар
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бургос - Эйбар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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