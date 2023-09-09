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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Англия
Украина - Англия: обзор матча 09 сентября 2023
Украина
09.09.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Англия
26'
А. Зинченко
41'
К. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Англия
Замена
Е. Назарина
️️️️
М. Мудрик
90'
87'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Б. Сака
86'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Зинченко
76'
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Мэддисон
66'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Беллингем
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Г. Судаков
65'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
65'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Н. Матвиенко
46'
Желтая карточка
Р. Яремчук
43'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Уокер
Пас отдал
Г. Кейн
35'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:0!
А. Зинченко
Пас отдал
Е. Конопля
26'
Желтая карточка
Т. Степаненко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
19
Егор Назарина
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фил Фоден
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
3-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
6
Степаненко
2
Конопля
7
Мудрик
8
Судаков
15
Цыганков
9
Яремчук
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Гехи
6
Магуайр
3
Чилвел
4
Райс
10
Беллингем
8
Хендерсон
7
Сака
19
Мэддисон
9
Кейн
22
Матвиенко
4
Кривцов
4
Кривцов
22
Матвиенко
7
Мудрик
19
Назарина
19
Назарина
7
Мудрик
8
Судаков
5
Сидорчук
5
Сидорчук
8
Судаков
17
Зинченко
14
Буяльский
14
Буяльский
17
Зинченко
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
7
Сака
24
Галлахер
24
Галлахер
7
Сака
10
Беллингем
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Беллингем
19
Мэддисон
7
Фоден
7
Фоден
19
Мэддисон
Остались в запасе
Украина
Англия
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
21
Эберечи Эзе
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
21
Эберечи Эзе
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Украина - Англия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
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