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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Уэска
Леганес - Уэска: обзор матча 09 сентября 2023
Леганес
09.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 0
Завершен
Уэска
42'
Х. Мирамон
77'
Э. Франкеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Уэска
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Гарсия
90'
89'
Желтая карточка
M. Loureiro
85'
Замена
I. Martos
️️️️
I. Vilarrasa
85'
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
Замена
A. Diyaeddine
️️️️
Д. Раба
85'
Замена
L. Aguilar
️️️️
М. де ла Фуэнте
85'
ГОЛ! 2:0!
Э. Франкеса
77'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
75'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Х. Мирамон
46'
46'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
46'
Замена
J. Mier
️️️️
I. Kortajarena
ГОЛ! 1:0!
Х. Мирамон
42'
38'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Luis Perea
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3-3-1-3
13
Конде
12
Ньом
55
Гонсалес
4
Арамбарри
15
Франкеса
91
Нею
21
Мирамон
6
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
19
Раба
2-3-1-4
25
Фернандес
5
Бласко
15
10
23
2
Ньето
24
Мартинес
3
14
Валентин
20
Обенг
11
Муньос
24
де ла Фуэнте
6
6
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4
4
19
Раба
21
Мирамон
11
Гарсия
11
Гарсия
21
Мирамон
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
9
Гарсия
9
Поведа
9
Поведа
9
Гарсия
14
Валентин
20
20
14
Валентин
11
Муньос
80
80
11
Муньос
10
6
6
10
3
3
3
3
Остались в запасе
Леганес
Уэска
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Игор Ока
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
28
Абубакари Канте
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
31
Javier Garrido
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
28
Абубакари Канте
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Леганес - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
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