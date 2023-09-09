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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Спортинг
Овьедо - Спортинг: обзор матча 09 сентября 2023
Овьедо
09.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Спортинг
Замена
Д. Суарес
️️️️
Луисми
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Кейпо
85'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Х. Отеро
Замена
М. Эрнандес
️️️️
Борха
83'
73'
Замена
К. Искьердос
️️️️
A. Pascanu
73'
Замена
Г. Кампос
️️️️
Ф. Вильяльба
60'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Хассан
Желтая карточка
А. Бретонес
46'
Желтая карточка
Луисми
24'
20'
Желтая карточка
Х. Хассан
12'
Желтая карточка
A. Pascanu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
19
Луисми
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
7
Гаспар Кампос
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3-4-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
10
19
Луисми
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
4-1-1-4
1
Янес
2
Росас
44
Инсуа
44
Пьер
3
Анхель
40
Варан
23
Хассан
21
Вильяльба
19
Отеро
28
5
17
Борха
2
Эрнандес
2
Эрнандес
17
Борха
19
Луисми
6
Суарес
6
Суарес
19
Луисми
5
24
Искьердос
24
Искьердос
5
21
Вильяльба
7
Кампос
7
Кампос
21
Вильяльба
23
Хассан
11
Кейпо
11
Кейпо
23
Хассан
19
Отеро
9
Кампусано
9
Кампусано
19
Отеро
Остались в запасе
Овьедо
Спортинг
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Овьедо - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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