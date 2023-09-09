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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Мэнсфилд Таун
Аккрингтон Стэнли - Мэнсфилд Таун: обзор матча 09 сентября 2023
Аккрингтон Стэнли
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Мэнсфилд Таун
29'
D. Keillor-Dunn
36'
G. Maris
75'
A. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Мэнсфилд Таун
Замена
M. Lowe
️️️️
Д. Нолан
90'
+6
Замена
J. Woods
️️️️
S. Conneely
90'
+5
90'
+2
Замена
G. Williams
️️️️
A. Lewis
90'
+2
Замена
O. Clarke
️️️️
J. Gale
78'
Замена
B. Cargill
️️️️
C. MacDonald
77'
Замена
W. Swan
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
K. Adedoyin
️️️️
L. Coyle
77'
75'
ГОЛ! 0:3!
A. Lewis
Замена
Д. Габбинс
️️️️
J. Rich-Baghuelou
67'
56'
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
47'
Желтая карточка
G. Maris
36'
ГОЛ! 0:2!
G. Maris
Пас отдал
J. Gale
29'
ГОЛ! 0:1!
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Мэнсфилд Таун
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
2-5-3
30
33
3
28
6
24
7
Уалли
10
19
7
Нолан
4
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
7
Экинс
9
12
10
50
6
99
99
6
7
Нолан
11
11
7
Нолан
28
39
39
28
3
16
Габбинс
16
Габбинс
3
10
21
21
10
19
8
8
19
18
2
2
18
12
6
6
12
50
24
24
50
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Остались в запасе
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Мэнсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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