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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Лейтон Ориент
Эксетер Сити - Лейтон Ориент: обзор матча 09 сентября 2023
Эксетер Сити
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
48'
Д. Митчелл
55'
Д. Пигот
90+2'
Р. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Лейтон Ориент
Желтая карточка
R. Cole
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
J. Brown
90'
+5
Замена
Ш. Форде
️️️️
Д. Пигот
90'
+2
Желтая карточка
Р. Сотириу
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Сотириу
Пас отдал
И. Гэлбрейт
Желтая карточка
P. Borges
90'
86'
Замена
Р. Хант
️️️️
Б. Купер
86'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Д. Грэм
Замена
P. Borges
️️️️
Д. Митчелл
82'
Замена
M. Beardmore
️️️️
J. Richards
81'
69'
Замена
J. Brown
️️️️
Д. Монкур
Замена
K. Taylor
️️️️
S. Cox
65'
59'
Желтая карточка
D. Pratley
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пигот
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Д. Митчелл
Пас отдал
J. Richards
48'
45'
+2
Желтая карточка
T. Archibald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Лейтон Ориент
2
Томас Джеймс
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
35
Joe O'Connor
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
36
Mitch Beardmore
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
3-4-4
11
Митчелл
33
Джулс
25
Суини
7
14
Тревитт
12
11
33
19
22
4
Эймсон
4-2-1-4
19
15
Купер
18
2
Джеймс
8
20
Монкур
10
Грэм
39
Пигот
17
Сотириу
44
31
19
23
23
19
7
36
36
7
11
Митчелл
41
41
11
Митчелл
15
Купер
2
Хант
2
Хант
15
Купер
10
Грэм
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
10
Грэм
39
Пигот
7
Форде
7
Форде
39
Пигот
20
Монкур
6
6
20
Монкур
Остались в запасе
Эксетер Сити
Лейтон Ориент
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
35
Joe O'Connor
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
35
Joe O'Connor
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Эксетер Сити - Лейтон Ориент
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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