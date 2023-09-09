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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Хэрроджейт
Гиллинхэм - Хэрроджейт: обзор матча 09 сентября 2023
Гиллинхэм
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хэрроджейт
90+5'
Ш. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Хэрроджейт
Замена
М. Эмер
️️️️
C. Mahoney
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уилльямс
90'
+5
87'
Замена
J. Daly
️️️️
M. Daly
80'
Замена
Д. Сиви
️️️️
С. Фоларин
Замена
Т. Николс
️️️️
Д. Уильямс
67'
Замена
Э. Надесан
️️️️
М. Бонн
66'
Желтая карточка
C. Masterson
64'
61'
Желтая карточка
К. Рэмси
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
59'
43'
Замена
L. Sutton
️️️️
J. Falkingham
Желтая карточка
Д. Уильямс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
4-1-3-2
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
23
14
МакКензи
6
Уилльямс
10
Уильямс
32
23
9
Бонн
22
2-2-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
10
14
3
МакДональд
44
7
59
23
5
Эмер
5
Эмер
23
9
Бонн
24
Надесан
24
Надесан
9
Бонн
10
Уильямс
7
Николс
7
Николс
10
Уильямс
44
17
17
44
12
Фоларин
14
Сиви
14
Сиви
12
Фоларин
10
11
11
10
Остались в запасе
Гиллинхэм
Хэрроджейт
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Гиллинхэм - Хэрроджейт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
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2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
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2016.09.22 00:14
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