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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Малайзия
Китай - Малайзия: обзор матча 09 сентября 2023
Китай
09.09.2023, суббота, 14:35
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Малайзия
36'
Л. Линь
11'
Ф. Халим
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Китай - Малайзия
Желтая карточка
Ч. Линьпен
90'
+9
Замена
Л. Ли
️️️️
S. Li
85'
74'
Замена
N. Azam Abdul Azih
️️️️
Эндрик
Замена
Ш. Ван
️️️️
L. Ke
73'
Замена
S. Wang
️️️️
Z. Gao
73'
72'
Замена
С. Расид
️️️️
Д. Лок
Замена
С. Сю
️️️️
С. Ву
60'
Замена
Z. Wang
️️️️
E.
60'
46'
Замена
А. Айман
️️️️
А. Рашид
46'
Замена
С. Сафари
️️️️
М. Дэвис
Замена
П. Си
️️️️
Л. Линь
46'
36'
Желтая карточка
Эндрик
ГОЛ! 1:1!
Л. Линь
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Халим
Пас отдал
А. Рашид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
0
Hanwen Deng
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
0
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
ЦП
0
Shuai Li
ЦП
11
Лянмин Линь
ЦП
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
2
Доминик Тан
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ЦЗ
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЦЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
14
Эндрик
ЦП
17
Пауло Жозуэ
ЦП
19
Ахьяр Рашид
ЦП
7
Файсал Халим
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
9
Даррен Лок
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
0
Shenchao Wang
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
0
Guowen Sun
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
0
Jiaqi Zhang
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
Малайзия
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
1
Азри Гани
ВР
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
5
Сяхми Сафари
ЦЗ
0
Nor Azam Abdul Azih
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
0
Nur Shamie Iszuan
ЦФ
11
Сафави Расид
ЦФ
42
Ариф Айман
ЦФ
10
Ezequiel Agüero
ЦФ
4-4-1-1
1
Янь
0
4
5
Линьпен
2
Браунинг
0
0
11
Линь
15
Ву
7
Лей
8
4-5-1
16
Хазми
2
Дэвис
22
Корбин-Онг
21
Коолс
2
Тан
14
Эндрик
19
Рашид
7
Халим
18
Ган
17
Жозуэ
9
Лок
4
0
0
4
0
4
Ли
4
Ли
0
0
6
Ван
6
Ван
0
15
Ву
8
Сю
8
Сю
15
Ву
11
Линь
10
Си
10
Си
11
Линь
8
21
21
8
2
Дэвис
5
Сафари
5
Сафари
2
Дэвис
14
Эндрик
0
0
14
Эндрик
9
Лок
11
Расид
11
Расид
9
Лок
19
Рашид
42
Айман
42
Айман
19
Рашид
Остались в запасе
Китай
Малайзия
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
0
Guowen Sun
ЦЗ
0
Jiaqi Zhang
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
1
Азри Гани
ВР
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
0
Nur Shamie Iszuan
ЦФ
10
Ezequiel Agüero
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
0
Guowen Sun
ЦЗ
0
Jiaqi Zhang
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
Остались в запасе
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
1
Азри Гани
ВР
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
0
Nur Shamie Iszuan
ЦФ
10
Ezequiel Agüero
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Главный тренер
Петер Скламовски
Статистика матча Китай - Малайзия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
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