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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Брага
Морейренcе - Брага: обзор матча 09 сентября 2023
Морейренcе
09.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 3
Завершен
Брага
41'
А. Луис
45+1'
Мадсон
27'
Р. Лопеш
83'
С. Банза
90+6'
А. Мусрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Брага
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
А. Мусрати
Пас отдал
Пицци
Замена
П. Амадор
️️️️
Ж. Камачу
90'
+5
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Г. Франку
88'
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Банза
Пас отдал
П. Оливейра
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Мадсон
78'
77'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
В. Гомес
Желтая карточка
Л. Офори
66'
65'
Замена
А. Марин
️️️️
К. Борха
65'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Лопеш
57'
Замена
А. Мусрати
️️️️
В. Карвальо
55'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
46'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Орта
ГОЛ! 2:1!
Мадсон
Пас отдал
Ж. Камачу
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Луис
Пас отдал
Г. Франку
41'
32'
Желтая карточка
Ж. Фонте
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Джало
Желтая карточка
Маракас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
37
Жоау Камачу
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
77
Matar Manga
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
4-2-5
44
26
Маракас
21
Фримпонг
70
Силва
80
Офори
10
1
9
Луис
9
Мадсон
17
Франку
37
Камачу
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
15
Оливейра
6
Фонте
26
Борха
6
Карвальо
6
Орта
9
Лопеш
77
Брума
25
Джало
24
Банза
37
Камачу
5
Амадор
5
Амадор
37
Камачу
17
Франку
16
Рамуш
16
Рамуш
17
Франку
9
Мадсон
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Мадсон
26
Борха
3
Марин
3
Марин
26
Борха
6
Карвальо
73
Мусрати
73
Мусрати
6
Карвальо
6
Орта
8
Моутинью
8
Моутинью
6
Орта
9
Лопеш
21
Пицци
21
Пицци
9
Лопеш
2
Гомес
78
Фернандеш
78
Фернандеш
2
Гомес
Остались в запасе
Морейренcе
Брага
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
77
Matar Manga
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
77
Matar Manga
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Морейренcе - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
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