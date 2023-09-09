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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - КАМАЗ
Сокол - КАМАЗ: обзор матча 09 сентября 2023
Сокол
09.09.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
18'
В. Морозов
68'
Д. Таликин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - КАМАЗ
90'
+1
Желтая карточка
В. Пальцев
Замена
И. Леонтьев
️️️️
М. Мальцев
83'
Замена
М. Караев
️️️️
Д. Сасин
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Таликин
67'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
Замена
Д. Казанцев
️️️️
В. Бабаев
60'
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Р. Защепкин
ГОЛ! 1:0!
В. Морозов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
99
Евдокимов
5
Сериков
66
Гудков
23
Абазов
21
Козловский
77
Сасин
24
Мальцев
11
Бабаев
10
Морозов
4-1-1-3-1
31
Анисимов
4
Абрамов
17
Пальцев
5
Ратников
13
Почивалин
21
Горелов
11
Гаглоев
19
Бадртдинов
33
Фартуна
10
Защепкин
11
Укомский
77
Сасин
49
Караев
49
Караев
77
Сасин
11
Бабаев
71
Казанцев
71
Казанцев
11
Бабаев
24
Мальцев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
24
Мальцев
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
10
Защепкин
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Защепкин
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
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