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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед: онлайн-трансляция 09 сентября 2023
Уиком Уондерерс
09.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Перенесен
Кембридж Юнайтед
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Статистика матча Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
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Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Кембридж Юнайтед
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
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«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
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«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
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