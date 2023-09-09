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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Альбасете
Тенерифе - Альбасете: обзор матча 09 сентября 2023
Тенерифе
09.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 0
Завершен
Альбасете
17'
Э. Гальего (П)
36'
Р. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Альбасете
Замена
Анхель
️️️️
Э. Гальего
86'
82'
Желтая карточка
R. Rodriguez
Замена
М. Дауда
️️️️
В. Рубио
76'
Замена
T.
️️️️
Р. Лопес
76'
71'
Замена
А. Пачеко
️️️️
J. García
71'
Замена
S. Shashoua
️️️️
A. Medina Delgado
59'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
M. Djetei
58'
Замена
А. Килес
️️️️
Д. Эскриче
58'
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
Замена
Я. Бодигер
️️️️
С. Гонсалес
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лопес
Пас отдал
Э. Гальего
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Гальего
17'
Желтая карточка
Э. Гальего
14'
Желтая карточка
С. Гонсалес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
4
José León
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
9
Анхель
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
2-1-3-4
12
Сориано
3
Медрано
6
Гонсалес
14
Корредера
20
Рубио
19
Крус
12
Лопес
18
Гальего
15
24
Амо
4
1-2-5
13
17
14
Фустер
14
Олаэчеа
14
2
Исаак
2
5
7
6
Гонсалес
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Гонсалес
12
Лопес
20
20
12
Лопес
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
20
Рубио
15
Дауда
15
Дауда
20
Рубио
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
7
6
Пачеко
6
Пачеко
7
2
37
Рос
37
Рос
2
4
19
19
4
30
Эскриче
9
Килес
9
Килес
30
Эскриче
Остались в запасе
Тенерифе
Альбасете
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Тенерифе - Альбасете
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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