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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Ганновер-96
Кайзерслаутерн - Ганновер-96: обзор матча 06 октября 2023
Кайзерслаутерн
06.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
45+5'
Б. Томяк (П)
79'
A. Opoku
90+10'
Б. Томяк (П)
17'
Х. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Ганновер-96
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Томяк
90'
+10
Желтая карточка
D. Hanslik
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
Р. Цилер
Желтая карточка
Я. Эльведи
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Х. Нильсен
89'
Замена
К. Скотт
️️️️
E. Leopold
Замена
D. Hanslik
️️️️
Р. Тачи
87'
Замена
K. Kraus
️️️️
М. Риттер
86'
Желтая карточка
H. Zuck
83'
81'
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Д. Кен
ГОЛ! 2:1!
A. Opoku
Пас отдал
Р. Тачи
79'
77'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
77'
Замена
Л. Шауб
️️️️
С. Тойхерт
Замена
H. Zuck
️️️️
Т. Пухач
67'
Замена
A. Opoku
️️️️
Ю. Нихуэс
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Томяк
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
М. Хальстенберг
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нильсен
Пас отдал
А. Фогльзаммер
Желтая карточка
Т. Пухач
7'
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
4-2-1-3
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
3
Томяк
4
Сольдо
29
Тачи
16
Нихуэс
21
Рашль
33
Эльведи
7
Риттер
9
Ахе
3-3-1-3
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
8
7
Нильсен
9
Фогльзаммер
36
Тойхерт
27
Пухач
21
21
27
Пухач
7
Риттер
5
5
7
Риттер
16
Нихуэс
17
17
16
Нихуэс
29
Тачи
19
19
29
Тачи
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
36
Тойхерт
21
Шауб
21
Шауб
36
Тойхерт
8
10
Скотт
10
Скотт
8
17
Кен
14
14
17
Кен
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ганновер-96
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
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