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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Оснабрюк
Фортуна - Оснабрюк: обзор матча 06 октября 2023
Фортуна
06.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Оснабрюк
60'
E. Iyoha
90'
Э. Энгельхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Оснабрюк
90'
+6
Желтая карточка
К. Вридт
90'
+3
Замена
L. Kunze
️️️️
Э. Энгельхардт
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Энгельхардт
Замена
T. Christopher Oberdorf
️️️️
E. Iyoha
89'
Замена
Й. Немец
️️️️
Д. Гинчек
89'
87'
Замена
J. Verhoek
️️️️
Д. Гнаасе
87'
Замена
К. Вридт
️️️️
Н. Ниман
80'
Желтая карточка
F. Kleinhansl
Желтая карточка
Д. Гинчек
78'
Замена
Н. Гавори
️️️️
T. Uchino
76'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Х. Цолис
70'
Замена
А. Танака
️️️️
И. Йоуханнессон
70'
70'
Замена
Х. Макридис
️️️️
J. Wulff
69'
Замена
L. Kehl
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 1:0!
E. Iyoha
60'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
53'
Желтая карточка
Х. Цолис
43'
Желтая карточка
J. de Wijs
27'
17'
Желтая карточка
Н. Ниман
Желтая карточка
Д. Зиберт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
3-4-2-1
33
Кастенмайер
22
5
Зиберт
30
30
Клаус
16
Энгельхардт
8
8
Йоуханнессон
17
Цолис
8
Аппелькамп
10
Гинчек
4-4-2
22
Грил
25
Виманн
3
4
7
Айдини
27
Кюизанс
26
Гнаасе
8
Теше
10
7
Ниман
18
Энгельхардт
22
34
Гавори
34
Гавори
22
8
15
15
8
8
Йоуханнессон
22
Танака
22
Танака
8
Йоуханнессон
17
Цолис
27
Ястржембски
27
Ястржембски
17
Цолис
10
Гинчек
11
Немец
11
Немец
10
Гинчек
18
Энгельхардт
13
13
18
Энгельхардт
8
Теше
22
22
8
Теше
10
14
Макридис
14
Макридис
10
7
Ниман
11
Вридт
11
Вридт
7
Ниман
26
Гнаасе
23
23
26
Гнаасе
Остались в запасе
Фортуна
Оснабрюк
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Фортуна - Оснабрюк
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
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