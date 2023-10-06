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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Ахли
Аль-Иттихад - Аль-Ахли: обзор матча 06 октября 2023
Аль-Иттихад
06.10.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Ахли
31'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Ахли
88'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
87'
Желтая карточка
Г. Вейга
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
И. Коронадо
85'
Желтая карточка
И. Коронадо
75'
70'
Желтая карточка
Р. Марез
61'
Желтая карточка
Э. Менди
61'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
М. Аль-Маджхад
61'
Замена
С. Яслам
️️️️
А. Аль-Аммар
Замена
М. Шанкити
️️️️
М. Аль-Олаян
46'
Замена
З. Хавсави
️️️️
А. Бамсауд
46'
Желтая карточка
Фабиньо
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
АП
7
Ромариньо
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-2-1-3
43
Гроэ
24
Бамсауд
15
Кадеш
5
Фелипе
33
Аль-Олаян
91
Канте
6
Фабиньо
77
Коронадо
9
Бензема
9
Хамдалла
7
Ромариньо
4-3-1-2
16
Менди
27
Маджраши
37
Хинди
3
Ибаньес
15
Аль-Аммар
19
Кессье
29
Аль-Маджхад
10
Вейга
26
Марез
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
24
Бамсауд
2
Хавсави
2
Хавсави
24
Бамсауд
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
77
Коронадо
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
77
Коронадо
15
Аль-Аммар
31
Яслам
31
Яслам
15
Аль-Аммар
29
Аль-Маджхад
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
29
Аль-Маджхад
9
Аль-Бурайкан
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
9
Аль-Бурайкан
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Ахли
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
46
Райан Хамед
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
46
Райан Хамед
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Ахли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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