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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Славия-Мозырь
Слуцк - Славия-Мозырь: обзор матча 06 октября 2023
Слуцк
06.10.2023, пятница, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Славия-Мозырь
Замена
К. Вергейчик
️️️️
K. Kotov
84'
68'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Кобет
Желтая карточка
Н. Былинкин
60'
51'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
И. Костров
35'
Замена
А. Залеский
️️️️
А. Шемрук
Замена
A. Gafar
️️️️
И. Заяц
34'
28'
Замена
А. Джигеро
️️️️
В. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
26
K. Kotov
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Садовский
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
3-1-3-3
1
Малиевский
16
Заяц
12
Былинкин
20
Образов
29
Дубинец
26
9
Сычев
8
Русак
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
4-2-2-2
49
Каратай
19
Руцкий
12
Иванов
18
Мельников
2
Шемрук
8
Костров
6
Дрош
13
Полоз
63
Сидоренко
9
Кобет
11
Антилевский
16
Заяц
77
77
16
Заяц
26
33
Вергейчик
33
Вергейчик
26
9
Кобет
10
Жумабеков
10
Жумабеков
9
Кобет
2
Шемрук
31
Залеский
31
Залеский
2
Шемрук
13
Полоз
49
Джигеро
49
Джигеро
13
Полоз
8
Костров
8
Барсуков
8
Барсуков
8
Костров
Остались в запасе
Слуцк
Славия-Мозырь
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Слуцк - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
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