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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста - Кармиотисса: обзор матча 06 октября 2023
Неа Саламис Фамагуста
06.10.2023, пятница, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кармиотисса
52'
Д. Бехарано
71'
D. Dorregaray
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Кармиотисса
Замена
П. Конате
️️️️
Д. Бехарано
87'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
M.
87'
79'
Замена
S. Panteli
️️️️
Л. Ньюпорт
78'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
А. Думбия
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Л. Нарсинг
78'
ГОЛ! 2:0!
D. Dorregaray
71'
61'
Замена
J. Suk
️️️️
N. Foor
61'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
S. Tsoukalas
61'
Замена
R. Gradinaru
️️️️
Д. Теодору
ГОЛ! 1:0!
Д. Бехарано
52'
38'
Желтая карточка
B. Kovačević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
8
Miguelito
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
20
Карим Лукили
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3-3-4
1
6
Даткович
78
22
Сержиу
16
Бехарано
18
8
24
25
21
7
Нарсинг
4-2-2-1
99
Анестис
29
26
Христофору
25
Ньюпорт
25
5
10
11
Теодору
7
Думбия
20
Лукили
16
Бехарано
22
Конате
22
Конате
16
Бехарано
7
Нарсинг
30
30
7
Нарсинг
8
11
Кузманович
11
Кузманович
8
11
Теодору
24
24
11
Теодору
5
6
6
5
7
Думбия
10
10
7
Думбия
25
Ньюпорт
15
15
25
Ньюпорт
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Кармиотисса
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Кармиотисса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
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