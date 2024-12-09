Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре

Российский полузащитник кипрского АЕЛ Даниил Лесовой забил мяч на 22-й минуте матча 13-го тура национального чемпионата с «Кармиотиссой».

Этот гол стал первым в игре и победным для его команды, которая одержала победу со счетом 4:0. Лесовой провел на поле весь матч. Его команда занимает 8-е место в Первом дивизионе с 17 очками после 13 встреч.

Четырьмя днями ранее россиянин также забил за АЕЛ в гостевом матче Кубка Кипра против клуба «Айя Напа». В этой игре Лесовой также открыл счет, реализовав пенальти на 12-й минуте.

Россиянина в кубковой встречи заменили на 57-й минуте, АЕЛ одержал победу со счетом 4:1.