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    • Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре

    Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре

    Российский полузащитник кипрского АЕЛ Даниил Лесовой забил мяч на 22-й минуте матча 13-го тура национального чемпионата с «Кармиотиссой».

    Этот гол стал первым в игре и победным для его команды, которая одержала победу со счетом 4:0. Лесовой провел на поле весь матч. Его команда занимает 8-е место в Первом дивизионе с 17 очками после 13 встреч.

    Четырьмя днями ранее россиянин также забил за АЕЛ в гостевом матче Кубка Кипра против клуба «Айя Напа». В этой игре Лесовой также открыл счет, реализовав пенальти на 12-й минуте.

    Россиянина в кубковой встречи заменили на 57-й минуте, АЕЛ одержал победу со счетом 4:1.

    • Всего после перехода в кипрский клуб в августе Лесовой забил 5 голов в 11 проведенных встречах.
    • 26-летний футболист принадлежит «Динамо» и играет за АЕЛ на правах аренды.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 09:20
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    Комментарии (1)
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    ZeBolotny
    1733848587
    Слава легендарного Кокорина не даёт покоя!))
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