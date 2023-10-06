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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Карагюмрюк
Аланьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 06 октября 2023
Аланьяспор
06.10.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
18'
К. Эдуардо
83'
О. Айдын
90+2'
Г. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Карагюмрюк
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Г. Ялчин
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Н. Жанвье
90'
88'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
84'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ю. Эздемир
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Айдын
83'
81'
Замена
Б. Дарри
️️️️
М. Роден
Замена
А. Силва
️️️️
С. Кордова
78'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
72'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Э. Караджа
69'
Желтая карточка
Ф. Байир
63'
62'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
С. Дурсун
62'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
В. Эйссерик
46'
Замена
С. Стураро
️️️️
О. Шукуров
39'
Желтая карточка
О. Шукуров
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
Ж. Новейш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
3-2-1-1-3
1
Ташкыран
45
Аугушту
23
Байир
20
Аксой
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
70
Айдын
96
Эдуардо
16
Кордова
7
Караджа
3-1-2-2-2
1
Дитуро
4
Бираски
11
Чеккерини
30
Сангаре
8
Фегули
7
Роден
29
Шукуров
22
Мерджан
9
Эйссерик
20
Мендес
19
Дурсун
88
Эздемир
29
Балковец
29
Балковец
88
Эздемир
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
16
Кордова
33
Силва
33
Силва
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
11
Чеккерини
54
Дурсун
54
Дурсун
11
Чеккерини
9
Эйссерик
20
Кесгин
20
Кесгин
9
Эйссерик
29
Шукуров
27
Стураро
27
Стураро
29
Шукуров
19
Дурсун
50
Ялчин
50
Ялчин
19
Дурсун
7
Роден
11
Дарри
11
Дарри
7
Роден
Остались в запасе
Аланьяспор
Карагюмрюк
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Эмре Билгин
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Аланьяспор - Карагюмрюк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
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