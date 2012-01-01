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    ФШМ (мол)

    Город Москва
    Дивизион Россия-МФЛ
    Сайт www.fshm-moscow.ru/
    Стадион Спортгородок в Лужниках
    Тренер Михаил Соловьев
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