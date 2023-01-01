Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
11
13
14
15
16
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
1
1
62
11
51
52
19
15
1
3
57
22
35
46
19
15
1
3
54
25
29
46
19
13
0
6
37
24
13
39
19
12
3
4
48
18
30
39
19
12
1
6
35
22
13
37
19
9
4
6
35
26
9
31
19
9
3
7
34
20
14
30
19
9
2
8
36
44
-8
29
19
9
1
9
26
27
-1
28
19
8
3
8
27
24
3
27
19
7
3
9
27
32
-5
24
19
6
3
10
28
32
-4
21
19
5
3
11
24
40
-16
18
19
4
4
11
13
37
-24
16
19
3
6
10
15
27
-12
15
19
4
2
13
23
55
-32
14
19
3
4
12
26
40
-14
13
19
3
2
14
19
48
-29
11
19
2
3
14
11
63
-52
9
Команда
12
13
15
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
31
9
22
27
10
8
1
1
36
15
21
25
9
8
0
1
33
7
26
24
10
6
3
1
22
9
13
21
10
6
2
2
16
7
9
20
9
6
1
2
29
10
19
19
9
6
0
3
17
11
6
18
9
6
0
3
15
12
3
18
10
5
3
2
22
9
13
18
9
5
1
3
13
12
1
16
10
5
1
4
15
23
-8
16
10
4
2
4
18
20
-2
14
10
3
2
5
9
22
-13
11
9
3
1
5
15
16
-1
10
10
3
1
6
10
21
-11
10
9
3
0
6
12
19
-7
9
10
2
3
5
6
12
-6
9
9
2
2
5
14
15
-1
8
9
2
1
6
6
12
-6
7
9
1
1
7
5
32
-27
4
Команда
13
14
15
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
29
4
25
28
10
7
0
3
22
12
10
21
9
7
0
2
18
10
8
21
10
6
2
2
19
8
11
20
9
6
1
2
26
13
13
19
10
6
1
3
18
11
7
19
10
4
2
4
22
20
2
14
10
4
2
4
12
16
-4
14
9
4
1
4
21
21
0
13
9
4
0
5
12
11
1
12
10
4
0
6
13
15
-2
12
9
3
1
5
13
17
-4
10
9
2
1
6
11
17
-6
7
9
1
3
5
9
15
-6
6
9
1
2
6
4
15
-11
5
10
1
2
7
12
25
-13
5
10
1
2
7
11
36
-25
5
10
1
2
7
6
31
-25
5
9
1
1
7
6
20
-14
4
9
0
1
8
9
27
-18
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире