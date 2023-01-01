Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФШМ (мол) - турнирная таблица

Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Сайт:
http://www.fshm-moscow.ru/
Тренер:
Михаил Соловьев
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Локомотив (мол)
2
Ростов (мол)
3
Зенит (мол)
4
Сочи (мол)
5
Спартак М (мол)
6
ЦСКА (мол)
7
Чертаново (мол)
8
Краснодар (мол)
9
Мастер-Сатурн
10
Нижний Новгород (мол)
11
Динамо (мол)
12
Кр. Советов (мол)
13
Рубин (мол)
14
ФШМ (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Факел (мол)
17
Акрон - Академия им. Коноплева
18
Балтика (мол)
19
Урал (мол)
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
1
1
62
11
51
52
19
15
1
3
57
22
35
46
19
15
1
3
54
25
29
46
19
13
0
6
37
24
13
39
19
12
3
4
48
18
30
39
19
12
1
6
35
22
13
37
19
9
4
6
35
26
9
31
19
9
3
7
34
20
14
30
19
9
2
8
36
44
-8
29
19
9
1
9
26
27
-1
28
19
8
3
8
27
24
3
27
19
7
3
9
27
32
-5
24
19
6
3
10
28
32
-4
21
19
5
3
11
24
40
-16
18
19
4
4
11
13
37
-24
16
19
3
6
10
15
27
-12
15
19
4
2
13
23
55
-32
14
19
3
4
12
26
40
-14
13
19
3
2
14
19
48
-29
11
19
2
3
14
11
63
-52
9
Команда
1
Ростов (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Чертаново (мол)
5
Динамо (мол)
6
Спартак М (мол)
7
ЦСКА (мол)
8
Сочи (мол)
9
Краснодар (мол)
10
Нижний Новгород (мол)
11
Мастер-Сатурн
12
ФШМ (мол)
13
Ахмат (мол)
14
Кр. Советов (мол)
15
Урал (мол)
16
Акрон - Академия им. Коноплева
17
Факел (мол)
18
Балтика (мол)
19
Рубин (мол)
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
31
9
22
27
10
8
1
1
36
15
21
25
9
8
0
1
33
7
26
24
10
6
3
1
22
9
13
21
10
6
2
2
16
7
9
20
9
6
1
2
29
10
19
19
9
6
0
3
17
11
6
18
9
6
0
3
15
12
3
18
10
5
3
2
22
9
13
18
9
5
1
3
13
12
1
16
10
5
1
4
15
23
-8
16
10
4
2
4
18
20
-2
14
10
3
2
5
9
22
-13
11
9
3
1
5
15
16
-1
10
10
3
1
6
10
21
-11
10
9
3
0
6
12
19
-7
9
10
2
3
5
6
12
-6
9
9
2
2
5
14
15
-1
8
9
2
1
6
6
12
-6
7
9
1
1
7
5
32
-27
4
Команда
1
Локомотив (мол)
2
Сочи (мол)
3
Зенит (мол)
4
Спартак М (мол)
5
Ростов (мол)
6
ЦСКА (мол)
7
Рубин (мол)
8
Кр. Советов (мол)
9
Мастер-Сатурн
10
Краснодар (мол)
11
Нижний Новгород (мол)
12
Чертаново (мол)
13
Динамо (мол)
14
Факел (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Балтика (мол)
17
Акрон - Академия им. Коноплева
18
Оренбург (мол)
19
ФШМ (мол)
20
Урал (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
29
4
25
28
10
7
0
3
22
12
10
21
9
7
0
2
18
10
8
21
10
6
2
2
19
8
11
20
9
6
1
2
26
13
13
19
10
6
1
3
18
11
7
19
10
4
2
4
22
20
2
14
10
4
2
4
12
16
-4
14
9
4
1
4
21
21
0
13
9
4
0
5
12
11
1
12
10
4
0
6
13
15
-2
12
9
3
1
5
13
17
-4
10
9
2
1
6
11
17
-6
7
9
1
3
5
9
15
-6
6
9
1
2
6
4
15
-11
5
10
1
2
7
12
25
-13
5
10
1
2
7
11
36
-25
5
10
1
2
7
6
31
-25
5
9
1
1
7
6
20
-14
4
9
0
1
8
9
27
-18
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Ахметзянов может сменить «Оренбург» на другой клуб РПЛ
08:45
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
08:25
«Матч ТВ» покажет три игры 9-го тура РПЛ
08:07
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
3
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+