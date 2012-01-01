Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит (мол)
|2
|2
|0
|0
|9:3
|+6
|6
|2.
|Локомотив (мол)
|2
|2
|0
|0
|6:1
|+5
|6
|3.
|ФШМ (мол)
|2
|2
|0
|0
|6:2
|+4
|6
|4.
|Краснодар (мол)
|2
|2
|0
|0
|5:2
|+3
|6
|5.
|Ростов (мол)
|2
|2
|0
|0
|3:1
|+2
|6
|6.
|Факел (мол.)
|2
|1
|1
|0
|3:0
|+3
|4
|7.
|Сочи (мол)
|2
|1
|0
|1
|5:1
|+4
|3
|8.
|Чертаново (мол)
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|9.
|Спартак М (мол)
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|10.
|Нижний Новгород (мол)
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|11.
|ЦСКА (мол)
|2
|1
|0
|1
|4:5
|-1
|3
|12.
|Мастер-Сатурн
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|13.
|Ахмат (мол)
|2
|1
|0
|1
|3:7
|-4
|3
|14.
|Балтика (мол)
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|15.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2
|0
|1
|1
|3:6
|-3
|1
|16.
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|2
|2:4
|-2
|0
|17.
|Динамо (мол)
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|18.
|Кр. Советов (мол)
|2
|0
|0
|2
|3:7
|-4
|0
|19.
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|20.
|Оренбург (мол)
|2
|0
|0
|2
|2:9
|-7
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Факел (мол.)
|2
|1
|1
|0
|3:0
|+3
|4
|2.
|Чертаново (мол)
|1
|1
|0
|0
|5:1
|+4
|3
|3.
|Зенит (мол)
|1
|1
|0
|0
|5:2
|+3
|3
|4.
|ФШМ (мол)
|1
|1
|0
|0
|5:2
|+3
|3
|5.
|Локомотив (мол)
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|6.
|Краснодар (мол)
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|7.
|Ростов (мол)
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Нижний Новгород (мол)
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Балтика (мол)
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|12.
|Сочи (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|13.
|Спартак М (мол)
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|14.
|Рубин (мол)
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|15.
|Кр. Советов (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|16.
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|17.
|ЦСКА (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|18.
|Оренбург (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
|19.
|Мастер-Сатурн
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|20.
|Ахмат (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:5
|-5
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи (мол)
|1
|1
|0
|0
|5:0
|+5
|3
|2.
|Зенит (мол)
|1
|1
|0
|0
|4:1
|+3
|3
|3.
|Локомотив (мол)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|4.
|Краснодар (мол)
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|5.
|Спартак М (мол)
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|Ахмат (мол)
|1
|1
|0
|0
|3:2
|+1
|3
|7.
|Мастер-Сатурн
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|8.
|ЦСКА (мол)
|1
|1
|0
|0
|3:2
|+1
|3
|9.
|Ростов (мол)
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|10.
|ФШМ (мол)
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|11.
|Балтика (мол)
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|12.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2
|0
|1
|1
|3:6
|-3
|1
|13.
|Факел (мол.)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Нижний Новгород (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|15.
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|16.
|Динамо (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Чертаново (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|18.
|Кр. Советов (мол)
|1
|0
|0
|1
|2:5
|-3
|0
|19.
|Рубин (мол)
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|20.
|Оренбург (мол)
|1
|0
|0
|1
|1:5
|-4
|0