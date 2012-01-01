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    ФШМ (мол) - таблица

    Город Москва
    Дивизион Россия-МФЛ
    Сайт www.fshm-moscow.ru/
    Стадион Спортгородок в Лужниках
    Тренер Михаил Соловьев
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зенит (мол) 2 2 0 0 9:3 +6 6
    2. Локомотив (мол) 2 2 0 0 6:1 +5 6
    3. ФШМ (мол) 2 2 0 0 6:2 +4 6
    4. Краснодар (мол) 2 2 0 0 5:2 +3 6
    5. Ростов (мол) 2 2 0 0 3:1 +2 6
    6. Факел (мол.) 2 1 1 0 3:0 +3 4
    7. Сочи (мол) 2 1 0 1 5:1 +4 3
    8. Чертаново (мол) 2 1 0 1 6:4 +2 3
    9. Спартак М (мол) 2 1 0 1 3:3 0 3
    10. Нижний Новгород (мол) 2 1 0 1 1:1 0 3
    11. ЦСКА (мол) 2 1 0 1 4:5 -1 3
    12. Мастер-Сатурн 2 1 0 1 2:4 -2 3
    13. Ахмат (мол) 2 1 0 1 3:7 -4 3
    14. Балтика (мол) 2 0 2 0 1:1 0 2
    15. Акрон - Академия им. Коноплева 2 0 1 1 3:6 -3 1
    16. Урал (мол) 2 0 0 2 2:4 -2 0
    17. Динамо (мол) 2 0 0 2 0:2 -2 0
    18. Кр. Советов (мол) 2 0 0 2 3:7 -4 0
    19. Рубин (мол) 2 0 0 2 2:6 -4 0
    20. Оренбург (мол) 2 0 0 2 2:9 -7 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Факел (мол.) 2 1 1 0 3:0 +3 4
    2. Чертаново (мол) 1 1 0 0 5:1 +4 3
    3. Зенит (мол) 1 1 0 0 5:2 +3 3
    4. ФШМ (мол) 1 1 0 0 5:2 +3 3
    5. Локомотив (мол) 1 1 0 0 3:1 +2 3
    6. Краснодар (мол) 1 1 0 0 2:1 +1 3
    7. Ростов (мол) 1 1 0 0 1:0 +1 3
    8. Нижний Новгород (мол) 1 1 0 0 1:0 +1 3
    9. Балтика (мол) 1 0 1 0 1:1 0 1
    10. Акрон - Академия им. Коноплева 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Динамо (мол) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    12. Сочи (мол) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    13. Спартак М (мол) 1 0 0 1 2:3 -1 0
    14. Рубин (мол) 1 0 0 1 2:3 -1 0
    15. Кр. Советов (мол) 1 0 0 1 1:2 -1 0
    16. Урал (мол) 1 0 0 1 1:2 -1 0
    17. ЦСКА (мол) 1 0 0 1 1:3 -2 0
    18. Оренбург (мол) 1 0 0 1 1:4 -3 0
    19. Мастер-Сатурн 1 0 0 1 0:3 -3 0
    20. Ахмат (мол) 1 0 0 1 0:5 -5 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сочи (мол) 1 1 0 0 5:0 +5 3
    2. Зенит (мол) 1 1 0 0 4:1 +3 3
    3. Локомотив (мол) 1 1 0 0 3:0 +3 3
    4. Краснодар (мол) 1 1 0 0 3:1 +2 3
    5. Спартак М (мол) 1 1 0 0 1:0 +1 3
    6. Ахмат (мол) 1 1 0 0 3:2 +1 3
    7. Мастер-Сатурн 1 1 0 0 2:1 +1 3
    8. ЦСКА (мол) 1 1 0 0 3:2 +1 3
    9. Ростов (мол) 1 1 0 0 2:1 +1 3
    10. ФШМ (мол) 1 1 0 0 1:0 +1 3
    11. Балтика (мол) 1 0 1 0 0:0 0 1
    12. Акрон - Академия им. Коноплева 2 0 1 1 3:6 -3 1
    13. Факел (мол.) 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Нижний Новгород (мол) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    15. Урал (мол) 1 0 0 1 1:2 -1 0
    16. Динамо (мол) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    17. Чертаново (мол) 1 0 0 1 1:3 -2 0
    18. Кр. Советов (мол) 1 0 0 1 2:5 -3 0
    19. Рубин (мол) 1 0 0 1 0:3 -3 0
    20. Оренбург (мол) 1 0 0 1 1:5 -4 0
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