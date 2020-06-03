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    Михаил Соловьев

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Николаевич
    Фамилия Соловьев
    Команда Зенит
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 22 4 13 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Зенит 0 : 3 Космос
    23.07.2022 Калуга 2 : 1 Зенит
    28.07.2022 Зенит 1 : 3 СКА-Хабаровск-2
    31.07.2022 Зенит 0 : 4 Динамо Вл
    10.08.2022 Химки-2 0 : 0 Зенит
    14.08.2022 Зенит 2 : 2 Сатурн
    21.08.2022 Балашиха 2 : 0 Зенит
    27.08.2022 Зенит 0 : 1 Коломна
    02.10.2022 Сокол 1 : 0 Зенит
    10.09.2022 Зенит 1 : 0 Знамя
    18.09.2022 Салют 7 : 0 Зенит
    22.09.2022 Зенит 1 : 3 Салют
    26.09.2022 Знамя 1 : 1 Зенит
    04.09.2022 Зенит 0 : 0 Сокол
    08.10.2022 Коломна 0 : 3 Зенит
    14.10.2022 Зенит 3 : 0 Балашиха
    19.10.2022 Сатурн 3 : 0 Зенит
    24.10.2022 Зенит 2 : 3 Химки-2
    30.10.2022 Динамо Вл 1 : 0 Зенит
    02.11.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Зенит
    09.11.2022 Зенит 3 : 0 Калуга
    13.11.2022 Космос 5 : 2 Зенит
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