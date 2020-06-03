Михаил Соловьев
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 декабря 1968
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 декабря 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит
|22
|4
|13
|5
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Зенит
|0 : 3
|Космос
|23.07.2022
|Калуга
|2 : 1
|Зенит
|28.07.2022
|Зенит
|1 : 3
|СКА-Хабаровск-2
|31.07.2022
|Зенит
|0 : 4
|Динамо Вл
|10.08.2022
|Химки-2
|0 : 0
|Зенит
|14.08.2022
|Зенит
|2 : 2
|Сатурн
|21.08.2022
|Балашиха
|2 : 0
|Зенит
|27.08.2022
|Зенит
|0 : 1
|Коломна
|02.10.2022
|Сокол
|1 : 0
|Зенит
|10.09.2022
|Зенит
|1 : 0
|Знамя
|18.09.2022
|Салют
|7 : 0
|Зенит
|22.09.2022
|Зенит
|1 : 3
|Салют
|26.09.2022
|Знамя
|1 : 1
|Зенит
|04.09.2022
|Зенит
|0 : 0
|Сокол
|08.10.2022
|Коломна
|0 : 3
|Зенит
|14.10.2022
|Зенит
|3 : 0
|Балашиха
|19.10.2022
|Сатурн
|3 : 0
|Зенит
|24.10.2022
|Зенит
|2 : 3
|Химки-2
|30.10.2022
|Динамо Вл
|1 : 0
|Зенит
|02.11.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 0
|Зенит
|09.11.2022
|Зенит
|3 : 0
|Калуга
|13.11.2022
|Космос
|5 : 2
|Зенит