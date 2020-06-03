«Арсенал» продлил аренды Ломовицкого и Лесового до конца сезона

Тульский «Арсенал» объявил о продлении соглашений с тренерским штабом и некоторыми игроками.

До конца чемпионата будут действовать аренды полузащитников Александра Ломовицкого и Даниила Лесового, контракты голкипера Юрия Лодыгина и защитника Максима Володько. Дополнительные соглашения подписаны с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Арсенал» занимает в турнирной таблице седьмое место.