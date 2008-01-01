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    «Арсенал» продлил аренды Ломовицкого и Лесового до конца сезона

    Тульский «Арсенал» объявил о продлении соглашений с тренерским штабом и некоторыми игроками.

    До конца чемпионата будут действовать аренды полузащитников Александра Ломовицкого и Даниила Лесового, контракты голкипера Юрия Лодыгина и защитника Максима Володько. Дополнительные соглашения подписаны с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко.

    Чемпионат России возобновится 19 июня. «Арсенал» занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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