Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 06 октября 2023
Боруссия М
06.10.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
22'
Ф. Нойхаус
88'
Д. Скалли
24'
Б. Груда
75'
А. Баркок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Майнц
ГОЛ! 2:2!
Д. Скалли
Пас отдал
Н. Н'Гуму
88'
86'
Замена
Д. Кор
️️️️
Т. Краусс
Желтая карточка
Р. Хак
82'
Желтая карточка
К. Коне
81'
80'
Замена
М. Папела
️️️️
А. Каси
Замена
Р. Хак
️️️️
Р. Райц
79'
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Нец
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Баркок
Пас отдал
А. Эль-Гази
70'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
70'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Груда
66'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
64'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Джордан
64'
Замена
К. Коне
️️️️
Ф. Нойхаус
64'
Желтая карточка
К. Итакура
56'
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Груда
Пас отдал
Э. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Ф. Онора
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-1-2-1-2
1
Николас
25
Нец
6
Итакура
8
Вебер
30
Эльведи
5
Вайгль
21
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Джордан
14
Плеа
3-2-2-2-1
27
Центнер
6
Фернандес
4
ван ден Берг
16
Белл
21
Да Коста
19
Каси
18
Баррейро
5
Краусс
10
Груда
7
Джэ Сон
19
Ажорк
25
Нец
29
Скалли
29
Скалли
25
Нец
10
Нойхаус
17
Коне
17
Коне
10
Нойхаус
21
Райц
25
Хак
25
Хак
21
Райц
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
9
Джордан
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Джордан
5
Краусс
31
Кор
31
Кор
5
Краусс
19
Каси
21
Папела
21
Папела
19
Каси
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
10
Груда
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
10
Груда
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия М - Майнц
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+