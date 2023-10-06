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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - РВДМ Брюссель
Шарлеруа - РВДМ Брюссель: обзор матча 06 октября 2023
Шарлеруа
06.10.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
РВДМ Брюссель
90+3'
О. Даббаг
90+11'
В. Драгснес
82'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - РВДМ Брюссель
ГОЛ! 2:1!
В. Драгснес
Пас отдал
С. Андреу
90'
+11
90'
+6
Вторая желтая
М. Гейе
Желтая карточка
В. Драгснес
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
М. Гейе
ГОЛ! 1:1!
О. Даббаг
90'
+3
Замена
Н. Штулич
️️️️
С. Кнежевич
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Гейе
Замена
Ю. Баджи
️️️️
П. Гуягон
79'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
Р. Мориока
79'
79'
Замена
R.
️️️️
Ж. Рен-Аделед
79'
Замена
N. Dailly
️️️️
И. Камара
70'
Замена
Д. Эри
️️️️
М. Сиссако
66'
Желтая карточка
И. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
РВДМ Брюссель
4
Клаус
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
30
Фелипе Абнер
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
9
Никола Штулич
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
4-1-4-1
12
Коффи
20
Драгснес
25
Андреу
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Зорган
8
Гуягон
7
Мбенза
21
Рогель
98
Даббаг
4-4-3
5
Сиссако
44
7
Камара
4
Клаус
11
Рен-Аделед
13
14
Двомо
30
Мерсье
33
29
Гейе
30
Абнер
88
Мориока
88
Мориока
Мориока
38
Хейманс
38
Хейманс
Мориока
5
Кнежевич
9
Штулич
9
Штулич
5
Кнежевич
8
Гуягон
20
Баджи
20
Баджи
8
Гуягон
5
Сиссако
19
Эри
19
Эри
5
Сиссако
7
Камара
11
11
7
Камара
11
Рен-Аделед
27
27
11
Рен-Аделед
Остались в запасе
Шарлеруа
РВДМ Брюссель
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
28
Guillaume Hubert
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - РВДМ Брюссель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
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