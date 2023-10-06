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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Локомотив
Берое - Локомотив: обзор матча 06 октября 2023
Берое
06.10.2023, пятница, 20:00
Болгария. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
86'
D. Kamy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Локомотив
90'
+3
Замена
G. Cardoso
️️️️
V. Nikolov
Замена
M. Cevallos
️️️️
E. Hoyos
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:1!
D. Kamy
Пас отдал
К. Крастев
82'
Желтая карточка
V. Nikolov
81'
Желтая карточка
Д. Митков
Желтая карточка
B. Pencev
79'
77'
Замена
К. Крастев
️️️️
К. Франса
77'
Замена
Д. Митков
️️️️
С. Траоре
70'
Желтая карточка
L. Ivanov
Желтая карточка
T. Ceijas
65'
62'
Желтая карточка
K. Miloshev
40'
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
K. Stanoev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
95
Карлос Франса
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
19
Vasilev Vasil
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
2-2-5
23
21
5
24
14
10
2
91
32
9
Годой
2-5-2-1
24
5
12
6
31
6
18
26
11
Траоре
22
95
Франса
32
99
99
32
18
2
2
18
31
20
20
31
95
Франса
26
Крастев
26
Крастев
95
Франса
11
Траоре
45
Митков
45
Митков
11
Траоре
Остались в запасе
Берое
Локомотив
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
19
Vasilev Vasil
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
19
Vasilev Vasil
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Берое - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
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