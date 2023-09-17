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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - ИМТ Белград
Раднички - ИМТ Белград: обзор матча 17 сентября 2023
Раднички
17.09.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
ИМТ Белград
33'
S. Petrov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - ИМТ Белград
Желтая карточка
Д. Росич
90'
Замена
Н. Белакович
️️️️
A. Pejovic
88'
78'
Замена
А. Зуев
️️️️
V. Živojinović
Замена
А. Месарович
️️️️
D. Zec
76'
72'
Замена
M. Delević
️️️️
N. Savić
65'
Замена
U. Stamenić
️️️️
V. Kijevčanin
65'
Замена
N. Krstić
️️️️
N. Vukić
Замена
N. Vlajković
️️️️
S. Petrov
62'
Желтая карточка
F. Frei
60'
37'
Желтая карточка
N. Vukić
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Petrov
33'
24'
Желтая карточка
L. Luković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
45
Milos Luković
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
33
Stefan Nikolić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
2-2-5
12
Росич
3
55
77
21
9
36
20
28
25
Скрбич
4-3-3
51
Гордич
93
22
7
4
27
22
5
8
45
7
9
2
2
9
36
27
Месарович
27
Месарович
36
28
10
Белакович
10
Белакович
28
4
23
23
4
5
40
40
5
7
17
Зуев
17
Зуев
7
22
25
25
22
Остались в запасе
Раднички
ИМТ Белград
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
19
Jamie Rasic
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
33
Stefan Nikolić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
19
Jamie Rasic
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
33
Stefan Nikolić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Раднички - ИМТ Белград
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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