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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Анортосис
Кармиотисса - Анортосис: обзор матча 17 сентября 2023
Кармиотисса
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
1 : 3
Завершен
Анортосис
21'
С. Феррер
53'
М. Анхель Герреро
90+5'
S. Castel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Анортосис
Замена
А. Думбия
️️️️
К. Лукили
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
S. Castel
90'
+3
Замена
S. Charalambous
️️️️
С. Техера
78'
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
Замена
R. Gradinaru
️️️️
N. Foor
74'
67'
Замена
D. Paroutis
️️️️
М. Уорис
66'
Замена
А. Коррейя
️️️️
F. Garcia
Замена
️️️️
Д. Теодору
66'
Желтая карточка
D. Malone
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Анхель Герреро
Замена
К. Христофору
️️️️
S. Panteli
46'
Замена
️️️️
A. Neofytou
46'
42'
Желтая карточка
Я. Каргас
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Феррер
Желтая карточка
S. Panteli
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
15
Stelios Panteli
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
3-3-1-2
31
29
25
Ньюпорт
25
5
10
8
11
Теодору
20
Лукили
15
4-1-5
93
Михаил
4
Феррер
3
4
Каргас
22
Ваге
8
Техера
10
Герреро
9
20
Уорис
12
7
Феррейра
10
24
24
10
15
26
Христофору
26
Христофору
15
20
Лукили
7
Думбия
7
Думбия
20
Лукили
20
Уорис
17
17
20
Уорис
3
7
Коррейя
7
Коррейя
3
8
Техера
18
18
8
Техера
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
Остались в запасе
Кармиотисса
Анортосис
6
S. Ben Sallam
ЦП
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Остались в запасе
6
S. Ben Sallam
ЦП
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - Анортосис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
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