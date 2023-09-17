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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Колос
Днепр-1 - Колос: обзор матча 17 сентября 2023
Днепр-1
17.09.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Колос
67'
А. Гуцуляк
61'
А. Салабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Колос
90'
+5
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
Замена
А. Филиппов
️️️️
И. Когут
84'
75'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Салабай
75'
Замена
С. Болбат
️️️️
D. Carioca
71'
Замена
С. Мякушко
️️️️
В. Велетень
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Танчик
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуцуляк
Пас отдал
А. Пихаленок
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Салабай
Желтая карточка
Р. Бабенко
58'
Замена
Б. Леднев
️️️️
Е. Пасич
56'
42'
Желтая карточка
А. Черноморец
Желтая карточка
И. Когут
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
28
Marcos Andre
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
2-1-4-3
23
Волынец
3
Кравец
5
Сваток
5
Сарапий
8
Бабенко
25
Когут
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
34
Танчик
42
Пасич
4-1-2-1-2
23
Фесюн
7
Лучкевич
4
Бондаренко
35
Золотов
5
Черноморец
7
Демченко
14
Милько
9
Цуриков
10
Велетень
19
17
Салабай
34
Танчик
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
34
Танчик
42
Пасич
30
Леднев
30
Леднев
42
Пасич
25
Когут
9
Филиппов
9
Филиппов
25
Когут
19
50
Болбат
50
Болбат
19
10
Велетень
33
Мякушко
33
Мякушко
10
Велетень
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
Безбородько
11
Попов
11
Попов
Безбородько
Остались в запасе
Днепр-1
Колос
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
28
Marcos Andre
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
28
Marcos Andre
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Днепр-1 - Колос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
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