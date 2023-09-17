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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 17 сентября 2023
Реал
17.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
46'
Ф. Вальверде
60'
Хоселу
5'
А. Барренечеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Алаба
90'
+4
Замена
Л. Васкес
️️️️
Ф. Вальверде
87'
Замена
Б. Диас
️️️️
Родриго
87'
81'
Замена
А. Захарян
️️️️
Б. Мендес
81'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Барренечеа
81'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
77'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
Начо
️️️️
Ф. Гарсия
74'
Желтая карточка
Ф. Гарсия
71'
69'
Замена
А. Муньос
️️️️
К. Тирни
68'
Желтая карточка
М. Мерино
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
62'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Хоселу
62'
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Гарсия
60'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Ф. Гарсия
46'
Желтая карточка
О. Чуамени
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Барренечеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кепа
11
Гарсия
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
11
Родриго
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
63
Тирни
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
11
Гарсия
6
Начо
6
Начо
11
Гарсия
13
Хоселу
6
Камавинга
6
Камавинга
13
Хоселу
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
8
Вальверде
17
Васкес
17
Васкес
8
Вальверде
63
Тирни
3
Муньос
3
Муньос
63
Тирни
10
Мендес
23
Захарян
23
Захарян
10
Мендес
7
Барренечеа
50
Чо
50
Чо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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