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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Ботафого
Атлетико Минейро - Ботафого: обзор матча 17 сентября 2023
Атлетико Минейро
17.09.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
81'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Ботафого
Желтая карточка
М. Сарачо
90'
+1
Замена
Патрик
️️️️
К. Павон
90'
Замена
Ревер
️️️️
Педриньо
90'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Педриньо
81'
75'
Замена
М. Сеговия
️️️️
В. Са
Замена
М. Сарачо
️️️️
А. Кардек
72'
66'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
66'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тикиньо
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Л. Перри
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
45'
+1
28'
Желтая карточка
Л. Ди Пласидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
49
Ромуло
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Эверсон
25
Мариано
3
Лемос
13
Арана
3
Фукс
94
Отавио
6
Батталья
10
Педриньо
10
Паулиньо
14
Кардек
7
Павон
3-1-2-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
34
Адриэлсон
10
Педриньо
4
Ревер
4
Ревер
10
Педриньо
7
Павон
8
Патрик
8
Патрик
7
Павон
14
Кардек
11
Сарачо
11
Сарачо
14
Кардек
20
Перри
25
Фернандес
25
Фернандес
20
Перри
27
Са
7
Сеговия
7
Сеговия
27
Са
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
9
Тикиньо
19
Коста
19
Коста
9
Тикиньо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ботафого
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
42
Каду
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Атлетико Минейро - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
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