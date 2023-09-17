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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 17 сентября 2023
Герта
17.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
38'
Х. Табакович
45+2'
Х. Табакович (П)
71'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Айнтрахт
86'
Замена
Ю. Амин
️️️️
J. Arath Gomez
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Резе
84'
80'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Э. Уджа
ГОЛ! 3:0!
Х. Табакович
Пас отдал
B. Hussein
71'
Замена
B. Hussein
️️️️
М. Дардаи
70'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
М. Кемпф
70'
Замена
G. Christensen
️️️️
М. Винклер
70'
65'
Замена
Ф. Кауфманн
️️️️
Ф. Крюгер
Желтая карточка
А. Бухалакис
55'
46'
Замена
К. Эндо
️️️️
J. H. Marx
46'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Табакович
45'
+2
Замена
Б. Дардаи
️️️️
П. Дардаи
40'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
38'
Желтая карточка
П. Дардаи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Пал Дардаи
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Герта
43
Tim Goller
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Юссеф Амин
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
4-1-1-4
13
37
Ляйстнер
2
Кемпф
31
Дардаи
33
Карбовник
41
Бухалакис
28
Дудзяк
10
Дардаи
11
Резе
9
Табакович
10
Винклер
1-1-1-5
1
Хофманн
4
Куруджай
13
Грисбек
21
Хельгасон
18
30
Берендт
39
Крауссе
30
26
Крюгер
2
Кемпф
44
Гехтер
44
Гехтер
2
Кемпф
10
Дардаи
8
Дардаи
8
Дардаи
10
Дардаи
31
Дардаи
8
8
31
Дардаи
10
Винклер
24
24
10
Винклер
11
Резе
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Резе
18
8
Амин
8
Амин
18
11
Уджа
9
Филипп
9
Филипп
11
Уджа
26
5
Эндо
5
Эндо
26
21
Хельгасон
22
22
21
Хельгасон
26
Крюгер
7
Кауфманн
7
Кауфманн
26
Крюгер
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
43
Tim Goller
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
16
Tino Casali
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
43
Tim Goller
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Герта - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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